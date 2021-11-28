В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против QR-кодов

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В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против ведения системы QR-кодов для посещения общественных мест. В акции приняли участие около 100 человек.
В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против QR-кодов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла возле спорткомплекса «Уралец» в Екатеринбурге.

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