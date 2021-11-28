В МЧС рассказали о ходе обследования шахты «Листвяжная»
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- РИА Новости
«Осталось обследовать 6 км. Самый сложный участок остался — лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестная обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы», — цитирует ТАСС Медведева.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.