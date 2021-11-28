В МЧС рассказали о ходе обследования шахты «Листвяжная»

Руководитель Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев рассказал о ходе обследования шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Осталось обследовать 6 км. Самый сложный участок остался — лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестная обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы», — цитирует ТАСС Медведева.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.