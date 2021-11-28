В центре Нижнего Новгорода произошёл пожар в трёхэтажном доме

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В центре Нижнего Новгорода произошёл пожар в трёхэтажном доме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В центре Нижнего Новгорода произошёл пожар в трёхэтажном доме
  • РИА Новости

Отмечается, что сообщение о пожаре в трёхэтажном двухподъездном многоквартирном жилом доме по адресу улица Пискунова 18а поступило в 11:25.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Происходит задымление на втором и третьем этажах», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 12:24 мск пожар локализован на площади 40 кв. м. 

Ранее сообщалось, что в здании бывшего кинотеатра на юго-западе Москвы произошёл пожар. 

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