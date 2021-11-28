Врач рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя

Главный врач кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Пачгин рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя Александра Заковряшина.

«На сегодня у нас в отделении находятся 13 пациентов, динамика 11 положительная. Вчера поступил ещё один спасатель (Александр Заковряшин. — RT). Динамика его умеренно положительная», — цитирует ТАСС Пачгина.

Ранее сообщалось, что по результатам телемедицинской конференции приняли решение перевести Заковряшина в областной токсикологический центр Кемерова.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков пострадали.