Врач рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя
- © Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
- РИА Новости
«На сегодня у нас в отделении находятся 13 пациентов, динамика 11 положительная. Вчера поступил ещё один спасатель (Александр Заковряшин. — RT). Динамика его умеренно положительная», — цитирует ТАСС Пачгина.
Ранее сообщалось, что по результатам телемедицинской конференции приняли решение перевести Заковряшина в областной токсикологический центр Кемерова.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков пострадали.