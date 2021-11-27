Представитель ВОЗ в России прокомментировала ситуацию со штаммом «омикрон»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

«Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы ещё не знаем… если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины — этого мы не знаем на данный момент», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

Согласно данным на 27 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 946 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 536 825 случаев заболевания.