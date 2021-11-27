Представитель ВОЗ в России прокомментировала ситуацию со штаммом «омикрон»
- globallookpress.com
- © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
«Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы ещё не знаем… если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины — этого мы не знаем на данный момент», — цитирует РИА Новости Вуйнович.
Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.
Согласно данным на 27 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 946 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 536 825 случаев заболевания.