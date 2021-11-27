Чуприян рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя

Врио главы МЧС России Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя Александра Заковряшина.

«Сейчас он, кстати, в больнице, стабильно тяжёлое состояние, но медики утверждают, что должно быть всё нормально», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Ранее сообщалось, что по результатам телемедицинской конференции приняли решение перевести Заковряшина в областной токсикологический центр Кемерова.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков пострадали.