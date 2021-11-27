В Новгородской области опрокинулся автобус с 15 пассажирами

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Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что сегодня, 27 ноября 2021 года, на автомобильной дороге Волот — Шимск вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «прокуратурой области будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, а также при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Октябрьском районе Красноярска погибли два человека. 

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