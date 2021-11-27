Директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» рассказал о ходе обследования «Листвяжной»

Генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев рассказал о ходе обследования шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

Он сообщил, что «на завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту».

«Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию. Если брать по расстоянию пройденному, сегодня отделения прошли порядка 4,6 км выработок. У нас осталось необследованными 6,5 км», — цитирует ТАСС Медведева.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков пострадали.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.