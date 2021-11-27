В Госдуме объяснили утверждение правил определения «границы бедности»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что правительство России утвердило правила определения «границы бедности».
В Госдуме объяснили утверждение правил определения «границы бедности»
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«Прежде всего необходимо отметить, что по-прежнему помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте», — отметила Бессараб.

Вместе с тем, по её словам, такая статистика, её анализ «позволят регулировать программы поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства».

«Мы действительно должны понимать, как в той или иной ситуации меняется количество бедных в стране. Это будет анализ ради изменения ситуации и борьбы с бедностью», — подчеркнула депутат.

Кроме того, как добавила парламентарий, планируется принять закон, который позволит передавать «данные в обезличенном формате о получателях мер государственной поддержки».

«Мы хотим понимать, в каких мерах поддержки нуждаются наши граждане, с тем чтобы как раз и формировать такие меры поддержки и программы», — заключил Бессараб.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила определения «границы бедности».

Отмечается, что «при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

В министерстве сообщили, что «начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчётного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины».

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