В Госдуме объяснили утверждение правил определения «границы бедности»
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«Прежде всего необходимо отметить, что по-прежнему помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте», — отметила Бессараб.
Вместе с тем, по её словам, такая статистика, её анализ «позволят регулировать программы поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства».
«Мы действительно должны понимать, как в той или иной ситуации меняется количество бедных в стране. Это будет анализ ради изменения ситуации и борьбы с бедностью», — подчеркнула депутат.
Кроме того, как добавила парламентарий, планируется принять закон, который позволит передавать «данные в обезличенном формате о получателях мер государственной поддержки».
«Мы хотим понимать, в каких мерах поддержки нуждаются наши граждане, с тем чтобы как раз и формировать такие меры поддержки и программы», — заключил Бессараб.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила определения «границы бедности».
Отмечается, что «при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».
В министерстве сообщили, что «начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчётного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины».