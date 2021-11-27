Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в Севастополе

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Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в расположении соединения морской пехоты в Севастополе.
Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота прошел торжественный митинг, посвященный 316-й годовщине со дня образования российской морской пехоты. Начались мероприятия с открытия памятника разведчице морской пехоты Черноморского флота Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Дёминой», — сообщили в ведомстве.

В октябре в Симферополе открыли памятник советскому разведчику, уроженцу Крыма Дмитрию Быстролётову. Церемония прошла при участии руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы республики Сергея Аксёнова.

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