Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в Севастополе

Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в расположении соединения морской пехоты в Севастополе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота прошел торжественный митинг, посвященный 316-й годовщине со дня образования российской морской пехоты. Начались мероприятия с открытия памятника разведчице морской пехоты Черноморского флота Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Дёминой», — сообщили в ведомстве.

В октябре в Симферополе открыли памятник советскому разведчику, уроженцу Крыма Дмитрию Быстролётову. Церемония прошла при участии руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы республики Сергея Аксёнова.