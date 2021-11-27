Памятник Герою Советского Союза Екатерине Дёминой открыли в Севастополе
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
«В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота прошел торжественный митинг, посвященный 316-й годовщине со дня образования российской морской пехоты. Начались мероприятия с открытия памятника разведчице морской пехоты Черноморского флота Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Дёминой», — сообщили в ведомстве.
В октябре в Симферополе открыли памятник советскому разведчику, уроженцу Крыма Дмитрию Быстролётову. Церемония прошла при участии руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы республики Сергея Аксёнова.