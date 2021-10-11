Нарышкин открыл памятник советскому разведчику в Симферополе

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В Симферополе открыли памятник советскому разведчику, уроженцу Крыма Дмитрию Быстролётову. Церемония прошла при участии руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы республики Сергея Аксёнова.
Нарышкин открыл памятник советскому разведчику в Симферополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Офицер советской внешней разведки Дмитрий Быстролётов выполнял особые задания Родины на четырёх континентах. Ему удалось добыть дипломатические шифры большинства ведущих держав Европы, он создал разветвлённую сеть источников ценнейшей политической и военно-стратегической информации», — сказал Нарышкин.

Открытие памятника было приурочено к 120-летию со дня рождения разведчика.

Как ранее передавал сайт «Янтарный край», в Калининграде реконструируют мемориал, посвящённый погибшим при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года.

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