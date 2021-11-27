Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге

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При столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как отмечается, женщина, управляя автомобилем Kia, при повороте не пропустила двигающуюся во встречном направлении маршрутку, из-за чего произошло столкновение.

«В результате ДТП были госпитализированы: пассажир маршрутки, мужчина 50 лет, предположительно, с переломом челюсти, и ещё три участника ДТП с ссадинами и синяками», — приводит ТАСС сообщение.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Удмуртии погибли три человека. 

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