Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
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- РИА Новости
Как отмечается, женщина, управляя автомобилем Kia, при повороте не пропустила двигающуюся во встречном направлении маршрутку, из-за чего произошло столкновение.
«В результате ДТП были госпитализированы: пассажир маршрутки, мужчина 50 лет, предположительно, с переломом челюсти, и ещё три участника ДТП с ссадинами и синяками», — приводит ТАСС сообщение.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Удмуртии погибли три человека.