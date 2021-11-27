Три человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Удмуртии погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Водитель автомобиля Lada Granta при движении в сторону Можги не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗон», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, водитель и один из пассажиров легкового автомобиля скончались на месте, ещё один пассажир умер в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Иванове пострадали пять человек.