Визит врио главы МЧС России Чуприяна к месту ЧП на заводе в Дзержинске отменён

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Поездка опергруппы МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном в Дзержинск Нижегородской области на завод по производству боеприпасов отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП.
Визит врио главы МЧС России Чуприяна к месту ЧП на заводе в Дзержинске отменён
  • РИА Новости

«В связи с улучшением оперативной обстановки на месте происшествия в городе Дзержинске Нижегородской области работа оперативной группы центрального аппарата МЧС России не потребуется, поездка отменена», — приводит сообщение МЧС РИА Новости.

Ранее в Нижегородской области произошли взрывы на заводе по производству боеприпасов.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести

Врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства намеревались вылететь на место ЧП.

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