Визит врио главы МЧС России Чуприяна к месту ЧП на заводе в Дзержинске отменён
- РИА Новости
«В связи с улучшением оперативной обстановки на месте происшествия в городе Дзержинске Нижегородской области работа оперативной группы центрального аппарата МЧС России не потребуется, поездка отменена», — приводит сообщение МЧС РИА Новости.
Ранее в Нижегородской области произошли взрывы на заводе по производству боеприпасов.
Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства намеревались вылететь на место ЧП.