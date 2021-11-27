Визит врио главы МЧС России Чуприяна к месту ЧП на заводе в Дзержинске отменён

Поездка опергруппы МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном в Дзержинск Нижегородской области на завод по производству боеприпасов отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП.

РИА Новости

«В связи с улучшением оперативной обстановки на месте происшествия в городе Дзержинске Нижегородской области работа оперативной группы центрального аппарата МЧС России не потребуется, поездка отменена», — приводит сообщение МЧС РИА Новости. Ранее в Нижегородской области произошли взрывы на заводе по производству боеприпасов. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства намеревались вылететь на место ЧП.