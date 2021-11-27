В труднодоступных регионах России начались испытания модема для спутниковой связи

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В труднодоступных регионах России стартовали испытания модема для спутниковой связи, который позволит использовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили в компании «Спутниковая система «Гонец».

«АО «Спутниковая система «Гонец» совместно с ЗАО ГК «Навигатор» приступило к испытаниям перспективного модема, который будет использоваться в линейке интеллектуальных навигационных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС», — приводит заявление пресс-службы компании РИА Новости.

Предполагается, что модем будет поддерживать передачу сигнала экстренных вызовов с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. 

С помощью такого устройства россияне смогут отправлять сообщения экстренного характера из любой точки России.

В 2020 году ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на расчётные орбиты блок космических аппаратов спутниковой связи «Гонец-М» и служебную платформу «ЭРА-1». 

Все три спутника связи «Гонец-М» взяты на управление.

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