Спутники связи «Гонец-М» успешно выведены на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на расчётные орбиты блок космических аппаратов спутниковой связи «Гонец-М» и служебную платформу «ЭРА-1». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время вывела на расчётные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», — приводит ТАСС заявление.

В свою очередь, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что все три спутника связи «Гонец-М» взяты на управление.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.