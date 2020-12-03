Спутники связи «Гонец-М» успешно выведены на орбиту

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на расчётные орбиты блок космических аппаратов спутниковой связи «Гонец-М» и служебную платформу «ЭРА-1». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Спутники связи «Гонец-М» успешно выведены на орбиту
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время вывела на расчётные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», — приводит ТАСС заявление.

В свою очередь, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что все три спутника связи «Гонец-М» взяты на управление.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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