Минюст России включил Олега Еланчика в перечень СМИ-иноагентов

Короткая ссылка
Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов главного редактора Sota Vision Олега Еланчика*.
Минюст России включил Олега Еланчика в перечень СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включён Еланчик Олег Александрович», — отмечается в сообщении.

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Нобелевский призыв»**.

Еланчик Олег Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 26.11.2021

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.11.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить