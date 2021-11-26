Минюст России включил Олега Еланчика в перечень СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов главного редактора Sota Vision Олега Еланчика*.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включён Еланчик Олег Александрович», — отмечается в сообщении.

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Нобелевский призыв»**.

* Еланчик Олег Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 26.11.2021



** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.11.2021.