В Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей

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В доме правительства Республики Адыгея вручили десять премий «Материнская слава» за достойное воспитание пятерых и более детей. Церемония приурочена ко Дню матери.
В Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей
  • ©adygheya.ru

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявил глава региона Мурат Кумпилов, большие и дружные семьи — пример для всех жителей Адыгеи.

«Такой труд и самоотдача заслуживают глубокого уважения и поддержки. Мы стараемся делать всё, чтобы вы и ваши семьи, как и все семьи в Адыгее, чувствовали себя защищёнными, получали необходимую помощь от государства и планировали свою жизнь на долгие годы вперёд», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил многодетных матерей с Днём матери и вручил им медали «Материнская слава» и почётные знаки «Семья, любовь и верность».

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