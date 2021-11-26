В Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей

В доме правительства Республики Адыгея вручили десять премий «Материнская слава» за достойное воспитание пятерых и более детей. Церемония приурочена ко Дню матери.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявил глава региона Мурат Кумпилов, большие и дружные семьи — пример для всех жителей Адыгеи.

«Такой труд и самоотдача заслуживают глубокого уважения и поддержки. Мы стараемся делать всё, чтобы вы и ваши семьи, как и все семьи в Адыгее, чувствовали себя защищёнными, получали необходимую помощь от государства и планировали свою жизнь на долгие годы вперёд», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил многодетных матерей с Днём матери и вручил им медали «Материнская слава» и почётные знаки «Семья, любовь и верность».