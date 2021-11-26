В Сахалинской области вручили награды в честь Дня матери

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил многодетных матерей с Днём матери и вручил им медали «Материнская слава» и почётные знаки «Семья, любовь и верность».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«В последнее воскресенье ноября наша страна отмечает День матери. От всего сердца поздравляю вас с этим прекрасным праздником. А в вашем лице — всех матерей Сахалина и Курильских островов. Хотел бы пожелать вам в вашей жизни как можно больше радости. Пусть дети дарят вам улыбку, хорошее настроение, радуют своими успехами», — заявил Лимаренко.

Медали получили Гульнур Минькова и Анна Шеварева.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.