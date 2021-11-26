В Калининградской области продлили дистанционное обучение в колледжах и техникумах

В Калининградской области до 1 декабря продлили дистанционное обучение в колледжах и техникумах.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Соответствующее решение принял губернатор Антон Алиханов.

Из постановления следует, что также снимается запрет на работу организаций дополнительного образования, фитнес-центров, ФОКов, но только в части проведения групповых занятий.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 22 ноября, школьники с 5-го по 11-й класс и студенты учреждений среднего профессионального образования в Тюменской области вернулись к очному формату обучения.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.