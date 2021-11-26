В Калининградской области продлили дистанционное обучение в колледжах и техникумах
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Соответствующее решение принял губернатор Антон Алиханов.
Из постановления следует, что также снимается запрет на работу организаций дополнительного образования, фитнес-центров, ФОКов, но только в части проведения групповых занятий.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 22 ноября, школьники с 5-го по 11-й класс и студенты учреждений среднего профессионального образования в Тюменской области вернулись к очному формату обучения.
Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.