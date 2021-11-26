Танки «Армата» поставят в строевые части Сухопутных войск до конца года

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В строевые части Сухопутных войск России до конца года будут поставлены 20 танков Т-14 «Армата». Об этом заявил врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.
Танки «Армата» поставят в строевые части Сухопутных войск до конца года
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как сообщили в Минобороны, 26 ноября замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и проверил производство танков Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв».

«Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы «Армата» Т-14 в количестве 20 единиц», — сообщил Репин на предприятии.

По его словам, танки пойдут в строевые части. Он отметил, что по условиям государственного контракта серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний.

«Сейчас идёт изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации», — сказал он.

Ранее первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что беспилотная версия танка Т-14 на гусеничной платформе «Армата» успешно прошла тестовые испытания.

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