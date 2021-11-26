В Москве запустят городскую конкурсную программу «Новые вершины» для школьников

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В Москве с 29 ноября запустят городскую конкурсную программу «Новые вершины» для школьников. Организатор — Департамент образования и науки.
В Москве запустят городскую конкурсную программу «Новые вершины» для школьников
  • ©mos.ru

Об этом сообщает Pravda.Ru.

До мая 2022 года будут проходить фестивали и конкурсы по шести направлениям, среди которых «Техническое творчество», «Естественно-научное творчество», «Театральное искусство и литературное творчество», «Вокальное, хореографическое и исполнительское искусство», «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство», «Молодёжные инициативы и мультимедийное творчество».

Также запланированы мастер-классы, вебинары и встречи с писателями, театралами, музыкантами и другими представителями искусства, интеллектуальные турниры по биологии и экологии, географии и химии.

Победители будут включены в программу «Время взлетать».

Ранее НСН сообщала, что восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

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