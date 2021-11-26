Подмосковье удостоилось премии журнала National Geographic Traveler
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Также в номинации «Культурно-исторический объект» Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь занял третье место.
Конкурс журнала National Geographic Traveler стартовал 1 июля и проходил по десяти номинациям.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».