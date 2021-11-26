Подмосковье удостоилось премии журнала National Geographic Traveler

Короткая ссылка
Московская область получила премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Регион победил в номинации «За развитие туризма в новых реалиях».
Подмосковье удостоилось премии журнала National Geographic Traveler
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Также в номинации «Культурно-исторический объект» Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь занял третье место.

Конкурс журнала National Geographic Traveler стартовал 1 июля и проходил по десяти номинациям.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить