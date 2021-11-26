Новый штамм COVID-19 на территории России не обнаружен
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«На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.
Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.