Юрист Гнездилова предупредила о наказаниях для недобросовестных родителей

Юрист по семейным делам адвокатского бюро «Q&A» Елена Гнездилова напомнила, что недобросовестным родителям из-за неисполнения своих обязанностей грозит штраф или тюремное заключение.

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Статья 5.35 КоАП России устанавливает ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Максимальное наказание — штраф до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток. Кроме того, статьей 5.35.1. КоАП России предусмотрена административная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей. Ответственность за такое правонарушение — обязательные работы на срок до 150 часов, или административный арест на срок до 15 суток», — сказала Елена Гнездилова.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.