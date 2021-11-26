Собянин сообщил о переводе корпусов четырёх стационаров в плановый режим работы

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Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырёх стационаров в плановый режим работы».
Собянин сообщил о переводе корпусов четырёх стационаров в плановый режим работы
  • РИА Новости

«Уже с 2 декабря, после санобработки, к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ №24 полностью, корпуса в больницах им. Спасокукоцкого и им. Иноземцева и отделения в больнице им. Башляевой», — написал Собянин.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19. 

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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