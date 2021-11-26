Суд арестовал экс-начальника саратовской тюремной больницы по делу о пытках

Волжский районный суд Саратова постановил арестовать на два месяца бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Павла Гаценко.

Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.

«По Гаценко уже огласили постановление: ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 января 2022 года», — сообщила собеседница.

Суд также рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для ещё одного обвиняемого по делу — бывшего начальника отдела безопасности тюремной больницы подполковника внутренней службы Сергея Мальцева.

Как передаёт РИА Новости, в Волжском суде сообщили, что Гаценко и Мальцев обвиняются по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК России «Организация насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц».

В октябре Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Поводом стала публикация видео жестоких побоев и изнасилований осуждённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1). Подробнее — в материале RT.

16 ноября генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в связи с жёсткими нарушениями прав заключённых в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел.