Опрос: 82% женщин — водителей такси совмещают работу с материнством

Сервис Ситимобил провёл опрос среди своих сотрудниц, в результате которого выяснилось, что большинство женщин, работающих водителями такси (82%), совмещают работу с материнством.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Из них 50% сообщили, что у них двое или трое детей. У 13% — более трёх детей, а у 37% — один ребёнок.

Более трети (32%) респонденток отметили, что проводят со своими детьми от трёх до пяти часов в день. Ещё треть (31%) стараются уделять ребёнку не менее пяти часов каждый день. 20% опрошенных удаётся побыть с детьми не больше двух часов.

При этом почти треть опрошенных женщин-водителей отметили, что пришли работать в такси, так как считают это своим призванием.

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