Форум «Женщины России — за здоровое будущее» пройдёт 29 ноября в Москве

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Форум «Женщины России — за здоровое будущее» состоится 29 ноября в Общественной палате России.
Форум «Женщины России — за здоровое будущее» пройдёт 29 ноября в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В рамках форума пройдёт церемония награждения лауреатов премии «Женщина России. Москва».

Среди спикеров — председатель комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Герой Труда Ирина Винер-Усманова, исполнительный директор Международного союза пациентов России Анна Лаврова, президент фонда «Женщина России» Юлия Школенко.

Ранее сообщалось, что подведены итоги работы Евразийского женского форума, проходившего 13—15 октября в Санкт-Петербурге.

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