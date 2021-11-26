Форум «Женщины России — за здоровое будущее» пройдёт 29 ноября в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В рамках форума пройдёт церемония награждения лауреатов премии «Женщина России. Москва».
Среди спикеров — председатель комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Герой Труда Ирина Винер-Усманова, исполнительный директор Международного союза пациентов России Анна Лаврова, президент фонда «Женщина России» Юлия Школенко.
Ранее сообщалось, что подведены итоги работы Евразийского женского форума, проходившего 13—15 октября в Санкт-Петербурге.