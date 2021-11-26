В Казани оштрафовали организатора и участников акции против QR-кодов

Организатору и участникам митинга против QR-кодов выписали штраф за проведение несанкционированного собрания. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Как пишет Интерфакс, организатора и шестерых участников акции оштрафовали на 5 тыс. рублей, ещё одного участника — на 10 тыс. рублей. Рассмотрение остальных дел пока отложено.

Отмечается, что в общей сложности поступило 12 административных материалов.

Акция протеста состоялась у стен Казанского кремля.

После уведомления сотрудниками правопорядка о несанкционированности мероприятия и просьб разойтись начались задержания.

Ранее в Казани суд оштрафовал на 2 тыс. рублей и арестовал на пять суток пассажира, который брызнул в глаза кондуктору из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации.