Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал стоящие перед российской системой образования задачи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал ситуацию с российской системой образования.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал о вызовах, которые в настоящий момент стоят перед образовательной системой страны.

«Три главных вызова, которые сейчас есть у системы образования. Первое — это дистант. Так или иначе, пандемия диктует развитие альтернативных вариантов получения образования. Школа должна это использовать. Второй момент — это цифровизация полная. Третье — это придумать образовательные программы, которые целый урок продержат внимание школьников. TikTok, Instagram и всё-всё-всё изменили абсолютно среду получения и передачи информации. Я не могу сказать, вредно это или нет — это по-другому. Мир с этим раньше не сталкивался», — сказал Борис Чернышов.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.