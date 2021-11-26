В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли 5 676 308 человек

В Москве по состоянию на 26 ноября полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 5 676 308 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что первым компонентом вакцинированы 6 252 513 человека.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.