Голикова заявила, что в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%. Её заявление опубликовано на сайте стопкоронавирус.рф.
Голикова заявила, что в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%
  • РИА Новости

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сообщила Голикова.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19. 

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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