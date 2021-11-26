Голикова заявила, что в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в шести регионах коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%. Её заявление опубликовано на сайте стопкоронавирус.рф.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сообщила Голикова.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.