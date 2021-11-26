Родственница рассказала о погибшем в шахте в Кузбассе горноспасателе

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Родственница горноспасателя Алексея Рылова, который погиб в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, назвала его отзывчивым человеком.
Родственница рассказала о погибшем в шахте в Кузбассе горноспасателе
  • РИА Новости

«Очень хороший муж, замечательный отец, любящий дедушка и очень отзывчивый человек. И ещё внимательный сын», — сказала Наталья в беседе с телеканалом «360».

Она также добавила, что Рылов увлекался строительством, садоводством, рыбалкой и очень любил собак. У спасателя остались двое детей и трое внуков.

Ранее сообщалось, что горноспасатели, погибшие при спасении горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены орденами Мужества.

Как сообщало URA.RU, губернатор Курганской области выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте.

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