Две семьи из Чечни и Московской области получили дипломы за экологический заплыв «За чистый Байкал»

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Росприроднадзор подвёл итоги международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко наградила две семьи из Грозного и деревни Чигасово Московской области Тимошенко и Закраиловых за экологический заплыв «За чистый Байкал».
Две семьи из Чечни и Московской области получили дипломы за экологический заплыв «За чистый Байкал»
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Как рассказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова, диплом первой степени получили девятилетняя Милана Тимошенко из деревни Чигасово Московской области и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.

«Это две семьи, живущие в совершенно разных регионах Российской Федерации, объединились два смелых папы, взяли своих детей и переплыли озеро Байкал. Они сделали это уже, наверное, не в первый раз, но именно вот в такой связке со своими детьми они переплыли Байкал в защиту этого озера, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем 20% пресной воды всего мира в одном месте и обязаны это сохранить. И мы очень благодарны им и вручаем диплом первой степени», — сказала Радионова.

Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга, которая создала «Экологические уроки ёжика Сыроежкина» и обучает первоклашек экологическому этикету.

Дипломом второй степени отмечено ГБОУ Москвы «Центр реабилитации и образования №7», которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создаёт из неё блокноты. Кроме того, центр использует в работе с детьми собственную методику — бабочкотерапию.

Диплом третьей степени от вице-премьера получила Айша Сабыржанкызы из посёлка Отенай Алма-Атинской области Казахстана.

«Итоги премии подведены. Это долгожданный момент для очень многих. У жюри были жаркие споры, и хотелось отметить каждого ребёнка, каждую школу и учреждение, которое мы увидели... Поэтому жюри приняло решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами», — сказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.

Для кого-то призом станет путёвка на море или во Всероссийский детский центр «Орлёнок», а для кого-то гаджеты или умная колонка, сообщила она.

Главными призами для обладателей первых, вторых и третьих мест стали смартфоны, планшеты и сертификаты на реализацию экологических проектов, а также интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ.

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