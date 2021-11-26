Мурашко рассказал об уровне защиты при ревакцинации «Спутником Лайт» после «Спутника V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что получил данные из регистра вакцинированных и что «комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинации «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%».

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.