Суд в Москве признал законными штрафы в отношении Google на 6 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на общую сумму 6 млн рублей в отношении компании Google за неудаление запрещённого контента.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринук.

«Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Google LLC», — заявила она.

Штрафы в отношении компании были выписаны за неудаление запрещённого контента.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что с начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей.