Бочкарёв: участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на 44%

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Участок Троицкой линии Московского метрополитена от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на 44%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на 44%
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На участке практически завершены работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта. Проходка перегонных тоннелей выполнена на 94%. В активной фазе находятся работы по устройству железобетонных конструкций и устройству жёсткого основания верхнего строения путей», — сообщил он.

По его словам, этот участок впервые в истории российского метростроения полностью спроектирован по BIM-технологии.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что тоннелепроходка на участке близится к завершению — готово восемь однопутных тоннелей из десяти, связавших между собой «Новаторскую», «Университет Дружбы народов», «Улицу Генерала Тюленева», «Тютчевскую» и «Мамыри».

«Продолжается проходка обоих перегонных тоннелей между строящимися станциями «Мамыри» и «Бачуринская», тоннелепроходческие щиты «Дарья» и «Евгения» уже в совокупности преодолели три четверти запланированного пути», — добавил он.

Троицкая линия пройдёт от МЦК до городского округа Троицк. Её длина составит почти 40 км.

Как ожидается, новой линей смогут ежедневно пользоваться около 100 тыс. пассажиров.

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