Адвокаты обсудили вопросы защиты прав россиян за рубежом

Президент МАРА, глава Гильдии российских адвокатов доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев рассказал, что главной темой обсуждения в рамках IV съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) стало усиление защиты за рубежом прав и законных интересов граждан России и соотечественников.

«Широкие деловые связи с зарубежьем, потоки туристов по всему миру, миллионные диаспоры наших бывших советских сограждан неизменно рождают многочисленные коллизии, когда людям требуется правовая защита... Члены МАРА почти ежедневно сталкиваются с фактами нарушений прав наших сограждан, необоснованного их притеснения и даже привлечения к уголовной ответственности по надуманным основаниям», — сказал Мирзоев в беседе с «Российской газетой».

Он также отметил, что, по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, за 2021 год поступило 996 жалоб, а годом ранее — 1283 жалобы в защиту прав россиян.

География обращений постоянно расширяется в последние годы, добавил президент МАРА.

Ранее адвокат, партнёр адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнёры» Артём Лиляк в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новость о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.