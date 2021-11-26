Адвокаты обсудили вопросы защиты прав россиян за рубежом
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«Широкие деловые связи с зарубежьем, потоки туристов по всему миру, миллионные диаспоры наших бывших советских сограждан неизменно рождают многочисленные коллизии, когда людям требуется правовая защита... Члены МАРА почти ежедневно сталкиваются с фактами нарушений прав наших сограждан, необоснованного их притеснения и даже привлечения к уголовной ответственности по надуманным основаниям», — сказал Мирзоев в беседе с «Российской газетой».
Он также отметил, что, по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, за 2021 год поступило 996 жалоб, а годом ранее — 1283 жалобы в защиту прав россиян.
География обращений постоянно расширяется в последние годы, добавил президент МАРА.
Ранее адвокат, партнёр адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнёры» Артём Лиляк в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новость о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.