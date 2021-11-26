Экономист высказался по поводу идеи ввести новый показатель оценки бедности

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Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности.
Экономист высказался по поводу идеи ввести новый показатель оценки бедности
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как подчеркнул Георгий Остапкович, данный подход можно расценить как «абсолютно разумный».

«Потому что инфляция сейчас начинает принимать, к сожалению, галопирующие признаки... Поэтому принимается решение, чтобы, учитывая эту инфляцию, брать за основу этот базовый год и следующие года, чтобы сравнивать прожиточный минимум в сопоставимых ценах», — отметил эксперт.

По его словам, это «чисто оценочный показатель», по которому будет отслеживаться динамика, как ведёт себя уровень бедности.

«В принципе, это отвечает международному тренду, так считают во всём мире: берут базовый период, и от него уже рассчитывают динамику этого показателя», — добавил он.

Как ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, Минтруд внесёт на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии проект постановления, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности.

Предполагается, что граница бедности будет учитывать текущий уровень инфляции.

В качестве определения границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года и пересматривать его каждый квартал.

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