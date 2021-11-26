«Коммерсантъ»: Минтруд подгтовит новый критерий бедности

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В Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, Минтруд внесёт на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии проект постановления, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности.

Предполагается, что граница бедности будет учитывать текущий уровень инфляции.

В качестве определения границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года, и пересматривать его каждый квартал.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. Увеличение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян, а повышение МРОТ коснётся 3 млн.

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