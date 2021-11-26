Двое вооружённых боевиков ликвидированы в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии
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Об этом сообщили Интерфаксу в информцентре Национального антитеррористического комитета.
«На одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов», — рассказали в НАК.
Отмечается, что им было предложено сложить оружие и сдаться властям.
«В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы», — сообщили в НАК.
В октябре в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов и ликвидированы 84 боевика.