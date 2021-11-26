Собянин призвал москвичей сохранять оптимизм в условиях пандемии и планировать будущее

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Несмотря на сохраняющиеся в Москве коронавирусные ограничения, необходимо сохранять оптимизм и планировать будущее. Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин призвал москвичей сохранять оптимизм в условиях пандемии и планировать будущее
  • РИА Новости

«Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдёт. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы всё равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть всё-таки оптимистичными», — сказал Собянин.

Он выразил надежду, что Москва продолжит активно жить и развиваться, несмотря на эпидемиологические ограничения. 

Ранее Собянин заявил, что большинство отраслей экономики столицы чувствуют себя нормально, несмотря на коронавирус.

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