В Калининградской области вынесли приговор обвиняемым в организации азартных игр

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор четырём обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр, доход от которых составил не менее 22 млн рублей.
В Калининградской области вынесли приговор обвиняемым в организации азартных игр
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, фигуранты в 2013—2018 годах проводили азартные игры в помещениях трёх торговых центров и на рынке.

В рамках расследования следствие допросило более 50 свидетелей, провело ряд следственных экспериментов, различные экспертизы.

Суд признал виновными двух человек, назначив им наказание в виде лишения свободы и штрафы. Ещё одной обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы и штраф с отсрочкой исполнения наказания до достижения 14-летия её ребёнком. Четвёртый подсудимый получил условный срок.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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