В ВОЗ заявили о вероятном завершении пика заболеваемости COVID-19 в России в текущей волне

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил, что Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне.

По его словам, в Европейском регионе сейчас виден рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии.

«В Израиле с сентября число случаев сокращается после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Клюге добавил, что «успех сегодня не обещает успеха в будущем», в связи с чем призвал россиян и дальше придерживаться превентивных мер по борьбе с коронавирусом.

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