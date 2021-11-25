В ВОЗ заявили о вероятном завершении пика заболеваемости COVID-19 в России в текущей волне

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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил, что Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне.
В ВОЗ заявили о вероятном завершении пика заболеваемости COVID-19 в России в текущей волне
  • РИА Новости

По его словам, в Европейском регионе сейчас виден рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии.

«В Израиле с сентября число случаев сокращается после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Клюге добавил, что «успех сегодня не обещает успеха в будущем», в связи с чем призвал россиян и дальше придерживаться превентивных мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», сообщили в ведомстве. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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