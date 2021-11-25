Уставный капитал РЖД будет увеличен на 180 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал РЖД будет увеличен почти на 180,3 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости

«Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 180,29 млрд рублей», — говорится в документе. Как уточняется, увеличение уставного капитала будет проведено в целях сокращения долговой нагрузки компании и финансирования развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. В сентябре сообщалось, что в Москве выделили 11,6 га земли для развития железнодорожной инфраструктуры с начала 2021 года.