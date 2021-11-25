Уставный капитал РЖД будет увеличен на 180 млрд рублей
- РИА Новости
«Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 180,29 млрд рублей», — говорится в документе.
Как уточняется, увеличение уставного капитала будет проведено в целях сокращения долговой нагрузки компании и финансирования развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.
В сентябре сообщалось, что в Москве выделили 11,6 га земли для развития железнодорожной инфраструктуры с начала 2021 года.