Уставный капитал РЖД будет увеличен на 180 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал РЖД будет увеличен почти на 180,3 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уставный капитал РЖД будет увеличен на 180 млрд рублей
  • РИА Новости

«Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 180,29 млрд рублей», — говорится в документе.

Как уточняется, увеличение уставного капитала будет проведено в целях сокращения долговой нагрузки компании и финансирования развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

В сентябре сообщалось, что в Москве выделили 11,6 га земли для развития железнодорожной инфраструктуры с начала 2021 года.

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