В Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году

В Москве выделили 11,6 га земли для развития железнодорожной инфраструктуры с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, город безвозмездно передал в аренду Российским железным дорогам 66 земельных участков.

«Для размещения новых, а также для реконструкции существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных путей на действующих железнодорожных ветках город безвозмездно предоставляет РЖД землю на срок от одного года до шести лет», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году столица выделила компании 263 участка общей площадью 21,46 га.

«Из всех территорий, предоставленных городом с начала года РЖД, около 2,2 га выделено для строительства, реконструкции, благоустройства и создания инфраструктуры станции Аминьевская Киевского направления МЖД, а также семи платформ МЦД-2», — уточнил, со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, столица также предоставила участок в Красносельском районе для работ по созданию МЦД-3. Ещё более 3,6 га предназначено для размещения объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении Московской железной дороги.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.