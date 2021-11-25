Туроператоры назвали Египет лидером среди зарубежных направлений на Новый год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Среди самых популярных направлений на Новый год, помимо Египта, — Турция, Доминиканская Республика, Куба и ОАЭ. Отмечен спрос на Мальдивы, Мексику, Шри-Ланку и Сейшелы.
Популярными российскими направлениями остаются Сочи, Крым и Санкт-Петербург.
В пресс-службе AnexTour также заявили, что наибольшим спросом у отечественных туристов пользуются Египет, Доминикана, ОАЭ, Турция, Мексика и Мальдивы.
В России лидируют Сочи и Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург, Шерегеш.
В Tez Tour также отметили, что Египет — «безусловный лидер» на данный момент (40%). Доля Турции в продажах составляет 20%, ОАЭ — 17%, сообщила пиар-директор Tez Tour Россия Елизавета Тимошенко.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.