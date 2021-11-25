Туроператоры назвали Египет лидером среди зарубежных направлений на Новый год

Египет стал лидером среди зарубежных направлений на Новый год, заявили в пресс-службе туроператора «Интурист». На эту страну приходится около 42% бронирований.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди самых популярных направлений на Новый год, помимо Египта, — Турция, Доминиканская Республика, Куба и ОАЭ. Отмечен спрос на Мальдивы, Мексику, Шри-Ланку и Сейшелы.

Популярными российскими направлениями остаются Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

В пресс-службе AnexTour также заявили, что наибольшим спросом у отечественных туристов пользуются Египет, Доминикана, ОАЭ, Турция, Мексика и Мальдивы.

В России лидируют Сочи и Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург, Шерегеш.

В Tez Tour также отметили, что Египет — «безусловный лидер» на данный момент (40%). Доля Турции в продажах составляет 20%, ОАЭ — 17%, сообщила пиар-директор Tez Tour Россия Елизавета Тимошенко.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.