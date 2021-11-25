Темой Рождественских чтений в Подмосковье стало 350-летие со дня рождения Петра I

В учебно-методическом центре «Авангард» прошло торжественное мероприятие, посвящённое московским областным Рождественским чтениям. Темой стало 350-летие со дня рождения Петра I.

Об этом сообщает региональное Министерство образования.

В открытии участвовали свыше 300 человек. Среди почётных гостей — зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина и патриарший наместник Московской митрополии Русской православной церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

«Это наше традиционное мероприятие, наша добрая традиция, которая уже многие годы дарит множество интересных и важных событий. На протяжении месяца по всему региону проходят тематические лекции, конференции и мастер-классы. Больше тысячи мероприятий разного уровня — от школьных до областных», — заявила Каклюгина.

В рамках Рождественских чтений также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере спорта, культуры и социального развития региона с епархиями Московской митрополии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия Петра I.