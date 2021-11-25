Семьи погибших на шахте «Листвяжная» горняков дополнительно получат по 2 млн рублей
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«Семьи погибших получат по 2 млн рублей в дополнение к тем выплатам, которые положены по закону», — сказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа.
По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек.
В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кемеровскую область для координации поисково-спасательных работ.